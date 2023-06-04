Черный дым севернее Киева был вызван возгоранием пластика
Причиной заметного днем в воскресенье, 4 июня 2023 года, в северной части Киева густого черного дыма был пожар в месте хранения под открытым небом изделий из пластика
Подробности приводит Главное управление ГСЧС в Киевской области.
"4 июня в 11:52 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании вблизи села Лютеж на территории частного земельного пая. К месту вызова направлено 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горят пластиковые трубы, шины и мусор", - говорится в сообщении спасателей.
Пожар локализован в 12:40 и полностью ликвидирован в 13:00.
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