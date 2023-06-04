Черный дым севернее Киева был вызван возгоранием пластика

Подробности приводит Главное управление ГСЧС в Киевской области.

"4 июня в 11:52 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании вблизи села Лютеж на территории частного земельного пая. К месту вызова направлено 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горят пластиковые трубы, шины и мусор", - говорится в сообщении спасателей.

Пожар локализован в 12:40 и полностью ликвидирован в 13:00.