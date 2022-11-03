Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Чернышева назначили новым главой НАК "Нафтогаз", - написал Гончаренко.

Ранее в этот же день Верховная Рада уволила Чернышева с должности министра. При этом, по словам Гончаренко, Чернышев не пришел на заседание парламента.

"Сегодня в Раде рассматривали отставку министра регионального развития Алексея Чернышева, но он не пришел. Не пришел никто из Кабинета министров. Никто не объяснил: а за что мы увольняем Чернышева? А почему он возглавляет "Нафтогаз"? А почему тогда уволили Витренко (эксглаву Нефтегаза Юрия Витренко - ред.)?" – написал Гончаренко.

Назначение Чернышева главой НАК "Нафтогаз" также подтвердили со ссылкой на собственные источники BBC News Украина и Экономическая Правда.

Ранее, 1 ноября, Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза.

Национальное агентство по предотвращению коррупции предупреждало правительство о незаконности назначения Чернышева главой Нефтегаза. Так, в письме премьер-министру Денису Шмыгалю говорилось, что закон "О предотвращении коррупции" запрещает госслужащим в течение года после увольнения заключать трудовые договоры с юридическими лицами частного права, если в течение года до увольнения служащий контролировал или наблюдал за такими юрлицами.

НАПК подчеркнуло, что назначение любого из членов Кабмина в НАК "Нафтогаз" при указанных обстоятельствах будет незаконным.

При этом в НАПК считают, что если Нафтогаз официально признать юрлицом публичного права, на компанию не будет действовать ограничение назначения из Кабмина.

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