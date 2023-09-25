Чернышев: Украина впервые планирует пройти зиму, пользуясь газом собственной добычи
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что страна впервые планирует пройти предстоящий отопительный сезон, пользуясь только газом собственной добычи, ведь расчеты подтверждают такую возможность
Об этом он рассказал в телемарафоне.
"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В этом году Нафтогаз пробурил рекордное количество новых скважин, и в следующем году мы продолжим этот тренд. Традицию импортировать - мы от нее постепенно отказываемся. Эту зиму мы планируем пройти, пользуясь газом украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал Чернышев.
Компания уверена, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения голубым топливом, но без изменений стоимости для населения.
"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение", - добавил глава компании.
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.
По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.
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