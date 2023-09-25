Чернышев: Украина впервые планирует пройти зиму, пользуясь газом собственной добычи

Об этом он рассказал в телемарафоне.

"Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В этом году Нафтогаз пробурил рекордное количество новых скважин, и в следующем году мы продолжим этот тренд. Традицию импортировать - мы от нее постепенно отказываемся. Эту зиму мы планируем пройти, пользуясь газом украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал Чернышев.

Компания уверена, что Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения голубым топливом, но без изменений стоимости для населения.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение", - добавил глава компании.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.