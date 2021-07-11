Черновцы снова без воды. Водопровод из Днестра ремонтируют уже три недели
В городе Черновцы в который раз ограничено водоснабжение
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Водоканал объясняет это "сложностью выполнения аварийных работ на воздушном участке центрального водопровода " Днестр-Черновцы " вблизи села Белая".
Коммунальщики приводят график отключения:
с 11:00 до 18:00 11.07.2021
и с 22:00 11.07.2021 до 07:00 12.07.2021
в частности в районах города
- проспект Независимости,
- ул. Героев Майдана,
- ул. Южно-Окружная,
- ул. Русская,
- ул. Коммунальщиков,
- ул. Авангардная,
- ул. Главная,
- ул. Воробкевича,
- ул. Ивасюка,
- ул. Комарова,
- бульвар Героев Крут,
- ул. энтузиастов,
- ул. Щербанюк,
- ул. Достоевского,
- ул. Небесной Сотни,
- ул. О. Кобылянской,
- ул. Котляревского,
- ул. Шевченко,
- ул. Кармелюка,
- Соборная площадь,
- ул. Штейнберга,
- ул. Богомольца,
- ул. Гакмана,
- ул. Кафедральная,
- ул. Кармелюка,
- ул. Дзержика,
- ул. Ореховская,
- ул. Заставнянка,
- ул. Гастелло,
- ул. Киевская,
- ул. Стрыйская,
- ул. Золочевская,
- ул. Бережанская,
- ул. Рогатинская,
- ул. Тисменецкая,
- ул. Чертковская,
- ул. Гусятинская и прилегающие улицы.
При этом водоснабжениев микрорайоне "Роша" и "Клокучка" будет ограничено до 12 июля.
Водоснабжение Садгорского района и улиц Сечевых Стрельцов, Фастовской, Гагарина, Севастопольской, Русской (от Лукьяна Кобылицы до Русской, 183), Белорусской, Узбекской, Б. Хмельницкого, Сагайдачного и прилегающих будет осуществляться без ограничений.
О дальнейших ограничения или возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.
"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Бригады КП " Черновцыводоканал " делают все возможное для ликвидации последствий порыва сети в кратчайшие сроки", - обращаются ремонтники к черновчанам.
- Напомним, авария на магистральном водопроводе, которым Черновцы сопряжены с рекой Днестр, произошла еще в субботу, 19 июня , на участке от насосной станции "Шубранец" в резервуары чистой воды "Попова" в районе села Белая, Кицманского района Черновицкой области.
- С тех пор продолжаются ремонтные работы.
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