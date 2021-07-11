Черновцы снова без воды. Водопровод из Днестра ремонтируют уже три недели

Подробности рассказывает Еспресо.TV .



Водоканал объясняет это "сложностью выполнения аварийных работ на воздушном участке центрального водопровода " Днестр-Черновцы " вблизи села Белая".



Коммунальщики приводят график отключения:



с 11:00 до 18:00 11.07.2021



и с 22:00 11.07.2021 до 07:00 12.07.2021

в частности в районах города

проспект Независимости,

ул. Героев Майдана,

ул. Южно-Окружная,

ул. Русская,

ул. Коммунальщиков,

ул. Авангардная,

ул. Главная,

ул. Воробкевича,

ул. Ивасюка,

ул. Комарова,

бульвар Героев Крут,

ул. энтузиастов,

ул. Щербанюк,

ул. Достоевского,

ул. Небесной Сотни,

ул. О. Кобылянской,

ул. Котляревского,

ул. Шевченко,

ул. Кармелюка,

Соборная площадь,

ул. Штейнберга,

ул. Богомольца,

ул. Гакмана,

ул. Кафедральная,

ул. Кармелюка,

ул. Дзержика,

ул. Ореховская,

ул. Заставнянка,

ул. Гастелло,

ул. Киевская,

ул. Стрыйская,

ул. Золочевская,

ул. Бережанская,

ул. Рогатинская,

ул. Тисменецкая,

ул. Чертковская,

ул. Гусятинская и прилегающие улицы.

При этом водоснабжениев микрорайоне "Роша" и "Клокучка" будет ограничено до 12 июля.

Водоснабжение Садгорского района и улиц Сечевых Стрельцов, Фастовской, Гагарина, Севастопольской, Русской (от Лукьяна Кобылицы до Русской, 183), Белорусской, Узбекской, Б. Хмельницкого, Сагайдачного и прилегающих будет осуществляться без ограничений.

О дальнейших ограничения или возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.

"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Бригады КП " Черновцыводоканал " делают все возможное для ликвидации последствий порыва сети в кратчайшие сроки", - обращаются ремонтники к черновчанам.

Напомним, авария на магистральном водопроводе, которым Черновцы сопряжены с рекой Днестр, произошла еще в субботу, 19 июня , на участке от насосной станции "Шубранец" в резервуары чистой воды "Попова" в районе села Белая, Кицманского района Черновицкой области.

С тех пор продолжаются ремонтные работы.

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