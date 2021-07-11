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Главная Общество Черновцы снова без воды. Водопровод из Днестра ремонтируют уже три недели

Черновцы снова без воды. Водопровод из Днестра ремонтируют уже три недели

11 июля, 2021 воскресенье
11:55
Общество

В городе Черновцы в который раз ограничено водоснабжение

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Водоканал объясняет это "сложностью выполнения аварийных работ на воздушном участке центрального водопровода " Днестр-Черновцы " вблизи села Белая".

Коммунальщики приводят график отключения:

с 11:00 до 18:00 11.07.2021

и с 22:00 11.07.2021 до 07:00 12.07.2021 

в частности в районах города

  • проспект Независимости,
  • ул. Героев Майдана,
  • ул. Южно-Окружная,
  • ул. Русская,
  • ул. Коммунальщиков,
  • ул. Авангардная,
  • ул. Главная,
  • ул. Воробкевича,
  • ул. Ивасюка,
  • ул. Комарова,
  • бульвар Героев Крут,
  • ул. энтузиастов,
  • ул. Щербанюк,
  • ул. Достоевского,
  • ул. Небесной Сотни,
  • ул. О. Кобылянской,
  • ул. Котляревского,
  • ул. Шевченко,
  • ул. Кармелюка,
  • Соборная площадь,
  • ул. Штейнберга,
  • ул. Богомольца,
  • ул. Гакмана,
  • ул. Кафедральная,
  • ул. Кармелюка,
  • ул. Дзержика,
  • ул. Ореховская,
  • ул. Заставнянка,
  • ул. Гастелло,
  • ул. Киевская,
  • ул. Стрыйская,
  • ул. Золочевская,
  • ул. Бережанская,
  • ул. Рогатинская,
  • ул. Тисменецкая,
  • ул. Чертковская,
  • ул. Гусятинская и прилегающие улицы.

При этом водоснабжениев микрорайоне "Роша" и "Клокучка" будет ограничено до 12 июля.

Водоснабжение Садгорского района и улиц Сечевых Стрельцов, Фастовской, Гагарина, Севастопольской, Русской (от Лукьяна Кобылицы до  Русской, 183), Белорусской, Узбекской, Б. Хмельницкого, Сагайдачного и прилегающих будет осуществляться без ограничений.

О дальнейших ограничения или возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.

"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Бригады КП " Черновцыводоканал " делают все возможное для ликвидации последствий порыва сети в кратчайшие сроки", - обращаются ремонтники к черновчанам.

  • Напомним, авария на магистральном водопроводе, которым Черновцы сопряжены с рекой Днестр, произошла еще в субботу, 19 июня , на участке от насосной станции "Шубранец" в резервуары чистой воды "Попова" в районе села Белая, Кицманского района Черновицкой области.
  • С тех пор продолжаются ремонтные работы.

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