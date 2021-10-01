Черновицкая область имеет показатели "оранжевой" зоны карантина, - МЗ
1 октября один регион Украины демонстрирует показатели "оранжевой" зоны карантина
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
В том числе несколько эпидпоказателей Черновицкой области пока не в рамках "желтой" зоны.
Так, в регионе превышена норма уровня заболеваемости коронавирусрм - 527, вместо разрешенных 75 на 100 тыс. населения.
Кроме того, в Черновицкой области "красный" показатель загруженности коек с кислородом для COVID-больных,
Другие области отвечают "желтому" уровню карантина.
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