Черновицкая область имеет показатели "оранжевой" зоны карантина, - МЗ

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

В том числе несколько эпидпоказателей Черновицкой области пока не в рамках "желтой" зоны.

Так, в регионе превышена норма уровня заболеваемости коронавирусрм - 527, вместо разрешенных 75 на 100 тыс. населения.

Кроме того, в Черновицкой области "красный" показатель загруженности коек с кислородом для COVID-больных,

Другие области отвечают "желтому" уровню карантина.