Черновицкая и Ривненская области перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
18 января Черновицкая и Ривненская области перешли из "желтой" зоны карантинных ограничений в "оранжевую" из-за превышения показателя выявления новых заражений COVID-19
Об этом сообщает Минздрав.
По состоянию на 17 января коэффициент заболеваемости коронавирусом в Черновицкой и Ривненской областях составил 20,5% при определенном показателе ≤20% / <4%.
По стране он составляет 236 на 100 тыс. населения при целевом показателе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости - 410 на 100 тыс. человек.
Наивысший этот показатель на Ивано-Франковщине - 522 на 100 тыс. населения, а также на Сумщине - 412 на 100 тыс. населения.
Уровень госпитализации в Украине - 29,4 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве - 17,7.
Этот показатель превышен в Ивано-Франковской области - 64,3 на 100 тыс. населения. Также по состоянию на 17 января в этом регионе слишком высокая динамика уровня госпитализации - 72,2% при целевом показателе 50%.
Заполненность коек с кислородом по стране составляет 23,7% при определенном показателе 65%. В Киеве загружено 12,9% коек. Этот показатель во всех регионах Украины в пределах нормы.
- Напомним, ранее Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина.
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