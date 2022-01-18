Черновицкая и Ривненская области перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

Об этом сообщает Минздрав.



По состоянию на 17 января коэффициент заболеваемости коронавирусом в Черновицкой и Ривненской областях составил 20,5% при определенном показателе ≤20% / <4%.



По стране он составляет 236 на 100 тыс. населения при целевом показателе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости - 410 на 100 тыс. человек.



Наивысший этот показатель на Ивано-Франковщине - 522 на 100 тыс. населения, а также на Сумщине - 412 на 100 тыс. населения.



Уровень госпитализации в Украине - 29,4 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве - 17,7.



Этот показатель превышен в Ивано-Франковской области - 64,3 на 100 тыс. населения. Также по состоянию на 17 января в этом регионе слишком высокая динамика уровня госпитализации - 72,2% при целевом показателе 50%.



Заполненность коек с кислородом по стране составляет 23,7% при определенном показателе 65%. В Киеве загружено 12,9% коек. Этот показатель во всех регионах Украины в пределах нормы.

Напомним, ранее Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина.

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