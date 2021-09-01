Черновицкая и Харьковская области получили новых руководителей полиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, 1 сентября состоялось представление нового главы полиции Харьковщины.

"Приказом председателя Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как передает ОГА, новым начальником полиции Черновицкой области стал Руслан Дударец.

Сегодня, 1 сентября, нового начальника правоохранителей представили на заседании в облгосадминистрации.

Справка: Станислав Перлин - проходил службу в армии в период с 1986 по 1988 год. В органах внутренних дел с 1991 года. Он 15 лет работал в уголовном розыске. Также возглавлял Фрунзенский райотдел в Харькове. Перлин был начальником областного экспертно-криминалистического центра МВД.

В 2014 году его наградили орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Руслан Дударец - в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел, а в 2009 году получил звание магистра в Академии управления МВД. Дударец имеет звание кандидата юридических наук.

В период с 2015 по 2017 год он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления, начальника управления Национальной полиции Украины.

С 2017 по 2021 Дударец был начальником управления организации работы и методического обеспечения Национальной полиции Украины.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке, и 10 августа его удовлетворили

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