Черновики российской стороны: Подоляк о "плане для прекращения войны", опубликованном Financial Times
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "план для прекращения войны", опубликованный Financial Times, это только черновики по запросам российской стороны
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
По словам Подоляка, единственное, что в информации FT подтверждает запросы украинской стороны – это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств.
"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запросы российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - говорится в заявлении советника руководителя ОП Михаила Подоляка.
- 16 марта издание Financial Times сообщило, что Украина и Россия разрабатывают план для прекращения войны, в котором постепенно подбирают приемлемые для обеих сторон варианты.
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