Черновики российской стороны: Подоляк о "плане для прекращения войны", опубликованном Financial Times

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.



По словам Подоляка, единственное, что в информации FT подтверждает запросы украинской стороны – это прекращение огня; вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств.



"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запросы российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - говорится в заявлении советника руководителя ОП Михаила Подоляка.

16 марта издание Financial Times сообщило, что Украина и Россия разрабатывают план для прекращения войны, в котором постепенно подбирают приемлемые для обеих сторон варианты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 16