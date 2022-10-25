На самом деле, российская пропаганда в кризисе. Никто уже не верит вбросам Соловьева, Скабеевой и всей противной гоп-компании лжецов, циников и медиаубийц. Не верит настолько, что функции рупоров кремлевских фейков вынуждены перебирать на себя высшие должностные лица РФ.

Заметим, очередной бред о "грязной бомбе", которую якобы намерены применить украинцы, чтобы обвинить оккупантов в военном преступлении, озвучивал министр обороны России Сергей Шойгу. Причем, не в телеграммах или Twitter, а лично вкладывая в уши руководителей оборонных ведомств ряда стран. Переговорив с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании, Шойгу фактически повторил фейки RT, которые гуляют в сети по меньшей мере с 2001 года, когда подобные обвинения звучали в адрес "Национального корпуса", по мнению кремлевских пропагандистов, довольно свободно чувствующей себя "нацистской организации" в Украине.

Теперь, следует понимать, "нацистами" стали все украинцы, потому что Шойгу юзает старую сказку на новый лад, отмечая причастность киевской власти к "грязной бомбе". И снова нафталин – еще в марте Интерфакс запустил в медиапространство очередную "утку" о том, что в Украине "по тайному приказу Зеленского" велась работа над созданием "грязной бомбы". Ключевая роль в ее разработке якобы принадлежала ученым Харьковского физико-технического института (ХФТИ), поэтому россияне неистово, несмотря на воли мира, обстреливали лаборатории этого исследовательского института, в котором действительно была ядерная установка, и попадание в которую угрожало катастрофой.

Московские "инициативы" уже изрядно получили даже такой еловый и инфантильный институт как ООН, и там во время голосований по украинско-российскому вопросу все меньше сторонников Кремля.

Потом российский министр передал эстафетную палочку руководителю генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. А когда в ответ прозвучали категорические опровержения Украины, США и НАТО, к игре присоединился сам Сергей Лавров. Он обещает обсуждение украинской "грязной бомбы" на заседании Совета Безопасности ООН.

Сомневаюсь, что это обсуждение придаст вес российской лжи. Если вообще оно произойдет. Потому что московские "инициативы" уже изрядно достали даже такой яловый и инфантильный институт как ООН, и там во время голосований по украинско-российскому вопросу все меньше сторонников Кремля.

Читайте также: "Грязная бомба" имени Шойгу — Путина

Но констатируем: пропагандистская машина Путина, тщательно конструированная, выстраиваемая разными политтехнологами вроде Глеба Павловского, изгнанного вчера Антона Красовского, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева и других, начисто проиграла в информационной войне против мира и Украины. Ее острие теперь возвращено вглубь России, чтобы держать в тумане мозги зомбированного обывателя, после поражений в Украине, "долевой могилизации", фарсовой аннексии оккупированных, а затем почти моментально освобожденных ВСУ территорий, начал подозревать что-то неладное. Для хозяина Кремля потеря легитимности и авторитета альфа-самца среди собственного плебса означает крах. Возможно, еще более ощутимо, чем поражение российского войска под Киевом, на Харьковщине и Юге.

Пропагандистская машина Путина, тщательно конструированная, выстраиваемая разными политтехнологами вроде Глеба Павловского, изгнанного вчера Антона Красовского, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева и других, начисто проиграла в информационной войне против мира и Украины

Но сейчас говорить что-то о воображаемой украинской "грязной бомбе" к жителю "русской глубинки" – это все равно, что "проповедовать церковному хору". Да, конечно, московские "специалисты" прислушиваются к советам казненных в Нюрнберге нацистских учителей (Герман Геринг: "Единственное, что нужно сделать, чтобы поработить людей, — это напугать их. Если вы можете найти способ напугать людей, вы можете заставить их делать то, что вы хотите"). Но вряд ли российского спитого работяги устрашит какая-то далекая "грязная бомба" – ему бы похмелиться вовремя и отделаться от сварливой жены, гонящей его на работу или на фронт по гробу.

Что касается мира, то он, несмотря на скепсис и возмущение, вполне осознает, что за истерикой высших российских должностных лиц может скрываться голая и страшная правда: они сами готовят "грязную бомбу" или ядерный удар . Ведь другого выхода перед наступлением ВСУ нет. Террор против гражданских тоже оказался ложным маневром.

Поражение все более рельефно виднеется перед Россией. И это фиаско будет настолько сокрушительным, что ни одна "грязная бомба" не сравнится с ним по результатам и выводам.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.