Черноморский флот РФ отказался прийти на помощь рыбацкой лодке из Очакова, - Минобороны

С таким заявлением выступило Министерство обороны Украины, передает Еспресо.TV .



"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592 ", которое ночью 3 июле получили аварии в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России ", - отмечают украинские военные.



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Как говорят в Минобороны Украины, распространение указанной информации происходило в "то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков".



"При этом, названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер" Ивановец "ЧФ и пограничный сторожевой корабль" Безупречный " пограничной службы ФСБ РФ к украинскому суду не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.



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