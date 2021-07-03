Черноморский флот РФ отказался прийти на помощь рыбацкой лодке из Очакова, - Минобороны
По данным Главного управления разведки (ГУР), 3 июля 2021 года корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS" украинского рыболовного судна из города Очакова (Николаевская область)
С таким заявлением выступило Министерство обороны Украины, передает Еспресо.TV .
"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592 ", которое ночью 3 июле получили аварии в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России ", - отмечают украинские военные.
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Как говорят в Минобороны Украины, распространение указанной информации происходило в "то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков".
"При этом, названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер" Ивановец "ЧФ и пограничный сторожевой корабль" Безупречный " пограничной службы ФСБ РФ к украинскому суду не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.
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