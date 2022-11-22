Черноморский флот РФ не может чувствовать себя безопасно даже в Новороссийске, - британская разведка
Черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание на то, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Рядом с ним находится крупная база черноморского флота РФ.
Черноморский флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, скорее всего, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре.
"Полные подробности этого инцидента пока неизвестны. Однако любая демонстрация Украиной способности угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для черноморского флота. Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние России в Черном море", - подытожили в британской разведке.
- 28 сентября украинская разведка сообщила, что россияне передислоцировали часть персонала черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию из оккупированного Крыма по аэродромам в РФ.
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