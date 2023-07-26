Черноморский флот РФ направил корвет на перехват торговых судов в море, - британская разведка
Черноморский флот России изменил свою позицию с момента выхода РФ по Черноморской зерновой инициативе и готовится осуществить блокаду против Украины
Об этом 26 июля сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что современный корвет "Сергей Котов" разместили в южной части Черного моря. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.
По данным разведки, есть реальная возможность того, что корвет станет частью группы задач по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.
Также, по мнению экспертов, Черноморская зерновая инициатива уменьшила участие Черного моря в войне. Теперь существует реальная угроза увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом регионе.
Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.
21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.
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