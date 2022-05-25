Черноморские моряки РФ отказываются воевать против Украины из-за аварийного состояния кораблей

Об этом говорится в отчете ОК "Південь".

В Черном море сейчас дрифтуют 6 десантных и 2 ракетных корабля РФ.

"6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря. Тем временем черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей", - сообщили в "Юге".

Читайте на также: В Черном море с Россией может говорить только Турция, - главный редактор BlackSeaNews Клименко

Параллельно Россия усиливает ПВО своего флота.

"Испытывая угрозу своему флоту, рашисты усиливают противовоздушную оборону, в частности, в северо-западной части Крыма разворачивается два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - говорится в отчете.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что для деблокады Черного моря нужно не договариваться с РФ, а предоставить Украине реактивные системы залпового огня.

Британия готова отправить военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном.

Литва предлагает провести военно-морскую операцию по экспорту зерна из заблокированных Россией портов Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb