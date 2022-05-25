Черноморские моряки РФ отказываются воевать против Украины из-за аварийного состояния кораблей
Участвующие в войне против Украины черноморские моряки РФ отказываются воевать из-за аварийного состояния их кораблей
Об этом говорится в отчете ОК "Південь".
В Черном море сейчас дрифтуют 6 десантных и 2 ракетных корабля РФ.
"6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря. Тем временем черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей", - сообщили в "Юге".
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Параллельно Россия усиливает ПВО своего флота.
"Испытывая угрозу своему флоту, рашисты усиливают противовоздушную оборону, в частности, в северо-западной части Крыма разворачивается два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - говорится в отчете.
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