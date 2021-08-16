"Черноморец" выиграл у "Мариуполя" и одержал первую победу после возвращения в УПЛ
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу одесский "Черноморец" уверенно победил "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" первым вышел вперед на 14-й минуте. Андрей Кулаков вывел азовцев вперед после передачи 17-летнего Михаила Хоме.
"Черноморец" быстро сравнял счет. Отличился Николай Михайленко. Больше голов в первом тайме не было, а во второй половине матча одесситы забили еще дважды. Голы на счету Артура Авагимяна и Ильи Путрии, который реализовал пенальти.
Пенальти также был у "Мариуполя". Одиннадцатиметровый удар реализовал Дмитрий Мишнев на 81-й минуте.
Победа над "Мариуполем" - первая для "Черноморца после возвращения в УПЛ. За 4 матча одесситы набрали три очка и занимают двенадцатое место.
У "Мариуполя" только 1 очко и предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.
В 5-м туре "Мариуполь" сыграет против луганской "Зари" 22 августа, а "Черноморец" встретится с донецким "Шахтером" 21 августа.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
16 августа
Голы: Кулаков, 13 Мишнев, 81 (пен.) - Михайленко, 17 Авагимян, 46, Путрия, 55 (пен.)
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
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