"Черноморец" выиграл у "Мариуполя" и одержал первую победу после возвращения в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Мариуполь" первым вышел вперед на 14-й минуте. Андрей Кулаков вывел азовцев вперед после передачи 17-летнего Михаила Хоме.



"Черноморец" быстро сравнял счет. Отличился Николай Михайленко. Больше голов в первом тайме не было, а во второй половине матча одесситы забили еще дважды. Голы на счету Артура Авагимяна и Ильи Путрии, который реализовал пенальти.



Пенальти также был у "Мариуполя". Одиннадцатиметровый удар реализовал Дмитрий Мишнев на 81-й минуте.



Победа над "Мариуполем" - первая для "Черноморца после возвращения в УПЛ. За 4 матча одесситы набрали три очка и занимают двенадцатое место.



У "Мариуполя" только 1 очко и предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.



В 5-м туре "Мариуполь" сыграет против луганской "Зари" 22 августа, а "Черноморец" встретится с донецким "Шахтером" 21 августа.

Украинская Премьер-лига



4-й тур



16 августа

Кулаков, 13 Мишнев, 81 (пен.) - Михайленко, 17 Авагимян, 46, Путрия, 55 (пен.)

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