"Черноморец" сообщил, где будет играть матчи чемпионата Украины
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, что одесская команда будет играть в Ковалевке матчи следующего сезона УПЛ
Об этом сообщает FanDay .
В "Черноморце" понимают, что не смогут играть УПЛ в Одессе.
"К сожалению, мы понимаем, что этого не будет. Как резервный мы заявили стадион "Колос" в Ковалевке. Мы должны играть там, где это допустимо в сегодняшних реалиях", - сказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра.
Ковалевка – это село в Киевской области. Стадион "Колос" вмещает 5050 зрителей. Является домашней ареной одноименной команды из Киевской области.
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