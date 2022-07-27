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"Черноморец" сообщил, где будет играть матчи чемпионата Украины

27 июля, 2022 среда
01:40
Спорт

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, что одесская команда будет играть в Ковалевке матчи следующего сезона УПЛ

Об этом сообщает FanDay .

В "Черноморце" понимают, что не смогут играть УПЛ в Одессе.

"К сожалению, мы понимаем, что этого не будет. Как резервный мы заявили стадион "Колос" в Ковалевке. Мы должны играть там, где это допустимо в сегодняшних реалиях", - сказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра.

Ковалевка – это село в Киевской области. Стадион "Колос" вмещает 5050 зрителей. Является домашней ареной одноименной команды из Киевской области.

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Украина
Одесса
Киевщина
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