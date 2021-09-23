"Черноморец" разгромил "Прикарпатье" в Кубке Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Ивано-Франковске и завершился разгромной победой "Черноморца". Одесситы забили 4 мяча, а пропустили 1. За клуб УПЛ отличились Максим Брагарь, Евгений Исаенко и Владислав Бугай.



Отметим, что обе команды также забивали в собственные ворота. Речь идет о Беке Вачиберадзе из "Черноморца" и Николае Квасном из "Прикарпатья".

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

23 сентября

"Прикарпатье" - "Черноморец" 1:4



Голы: Вачиберадзе, 64 (авт.) - Брагарь, 12, Квасник, 18 (авт.), Исаенко, 50, Бугай, 82

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