"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Черноморец" уверенно начал игру и до 57-й минуты отправил в ворота "Руха" три мяча - забили Владислав Ванат, Артур Авагимян и Георгий Цитаишвили.

Однако львовянам уже на 79-й минуте удалось сравнять счет. Отличились Ярослав Мартынюк и Валерий Федорчук, сделавший дубль.

Победу одесситам на 83-й минуте принес Юрий Тлумак.

"Черноморец" победил "Рух" 4:3, набрал 11 очков и занимает 12 место. "Рух" с 13 пунктами десятое.

Чемпионат Украины

14-й тур

6 ноября

"Черноморец" - "Рух" 4:3

Голы : Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79

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