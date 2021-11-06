"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" в Одессе обыграл "Рух" со счетом 4:3
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Черноморец" уверенно начал игру и до 57-й минуты отправил в ворота "Руха" три мяча - забили Владислав Ванат, Артур Авагимян и Георгий Цитаишвили.
Однако львовянам уже на 79-й минуте удалось сравнять счет. Отличились Ярослав Мартынюк и Валерий Федорчук, сделавший дубль.
Победу одесситам на 83-й минуте принес Юрий Тлумак.
"Черноморец" победил "Рух" 4:3, набрал 11 очков и занимает 12 место. "Рух" с 13 пунктами десятое.
Чемпионат Украины
14-й тур
6 ноября
"Черноморец" - "Рух" 4:3
Голы : Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 - Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 6 ноября "Мариуполь" переиграл в гостях "Минай" .
- Также в субботу "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
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