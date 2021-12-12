"Черноморец" победил "Металлист 1925" в чемпионате Украины
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" в Одессе победил "Металлист 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Черноморец" удачно начал матч и ушел на перерыв выигрывая со счетом 2:0 – забили Артур Авагимян и Сергей Кравченко.
"Металлист 1925" сократил отставание на 57-й минуте усилиями Марлисона, реализовавшего пенальти.
Чемпионат Украины
18-й тур
12 декабря
"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:1
Голы : Авагимян, 3, Кравченко, 5 - Марлисон, 57 (пен.)
- Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь".
- 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался на 3 очка от "Динамо".
- Также в субботу "Верес" на своем поле сыграл вничью с "Рухом".
- Кроме этого, "Ворскла" сыграла в гостях вничью со "Львовом"
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