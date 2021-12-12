"Черноморец" победил "Металлист 1925" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Черноморец" удачно начал матч и ушел на перерыв выигрывая со счетом 2:0 – забили Артур Авагимян и Сергей Кравченко.

"Металлист 1925" сократил отставание на 57-й минуте усилиями Марлисона, реализовавшего пенальти.

Чемпионат Украины

18-й тур

12 декабря

"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:1

Голы : Авагимян, 3, Кравченко, 5 - Марлисон, 57 (пен.)

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