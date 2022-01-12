"Черноморец" объявил о трансфере футболиста сборной Словении
Словенский вингер Руди Пожег стал игроком одесского "Черноморца"
Об этом сообщает официальный Instagram "Черноморца".
Руди Пожег подписал с "Черноморцем" контракт до 2023 года. Сколько одесситы заплатили словенскому "Марибору", где вингер был капитаном, не сообщается.
Футболист начал профессиональную карьеру в "Домжале", выступал также за "Целе". С лета 2019-го был игроком "Марибора". В этом сезоне провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Провел 1 встречу в составе сборной Словении, где дебютировал в 2018 году. У него 37 матчей за молодежные сборные.
Пожег выступает на позиции левого вингера, может сыграть в центре и ниже по флангу.
SMMники "Черноморца" снова представили новичка в устаревшем дизайн-стиле, что сильно повеселило фанатов в комментариях.
- 11 января одесский "Черноморец" неоднозначно представил болельщикам Дугласа Бергквиста, который стал новым игроком команды.
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