"Черноморец" объявил о трансфере футболиста сборной Словении

Об этом сообщает официальный Instagram "Черноморца".



Руди Пожег подписал с "Черноморцем" контракт до 2023 года. Сколько одесситы заплатили словенскому "Марибору", где вингер был капитаном, не сообщается.



Футболист начал профессиональную карьеру в "Домжале", выступал также за "Целе". С лета 2019-го был игроком "Марибора". В этом сезоне провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.



Провел 1 встречу в составе сборной Словении, где дебютировал в 2018 году. У него 37 матчей за молодежные сборные.



Пожег выступает на позиции левого вингера, может сыграть в центре и ниже по флангу.



SMMники "Черноморца" снова представили новичка в устаревшем дизайн-стиле, что сильно повеселило фанатов в комментариях.

11 января одесский "Черноморец" неоднозначно представил болельщикам Дугласа Бергквиста, который стал новым игроком команды.