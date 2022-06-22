"Черноморец" объявил о трансфере эксфутболиста "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт " Черноморца ".

Селин подписал с "Черноморцем" контракт на два года.

"Состав "черно-синих" в период подготовки к новому чемпионату усилил опытный левый защитник. Селин будет помогать нашей команде в решении основных задач на сезон 22/23", - прокомментировали трансфер в одесском клубе.

Евгений Селин известен украинским фанатам игрой за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", черниговскую "Десну" и харьковский "Металлист".

За границей защитник сыграл в греческом "Платаниасе", "Астерасе", кипрском "Анортосисе" и венгерском МТК.

На домашнем Евро-2012 Селин являлся основным игроком сборной Украины, сыграв на турнире во всех трех матчах.

21 июня журналист Андрей Сенькив утверждал, что в новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате , а команды будут разделены на две группы.

"Динамо" планирует проводить домашние матчи чемпионата Украины в Киеве, а "Шахтер" – во Львове.

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