"Черноморец" объявил о трансфере эксфутболиста "Динамо"
Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Селин стал игроком одесского "Черноморца"
Об этом сообщает официальный сайт " Черноморца ".
Селин подписал с "Черноморцем" контракт на два года.
"Состав "черно-синих" в период подготовки к новому чемпионату усилил опытный левый защитник. Селин будет помогать нашей команде в решении основных задач на сезон 22/23", - прокомментировали трансфер в одесском клубе.
Евгений Селин известен украинским фанатам игрой за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", черниговскую "Десну" и харьковский "Металлист".
За границей защитник сыграл в греческом "Платаниасе", "Астерасе", кипрском "Анортосисе" и венгерском МТК.
На домашнем Евро-2012 Селин являлся основным игроком сборной Украины, сыграв на турнире во всех трех матчах.
- 21 июня журналист Андрей Сенькив утверждал, что в новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате , а команды будут разделены на две группы.
- "Динамо" планирует проводить домашние матчи чемпионата Украины в Киеве, а "Шахтер" – во Львове.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.77
- Актуальное
- Важное