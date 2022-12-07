"Черноморец" и "Рух" сыграли вничью в заключительном матче УПЛ перед зимним перерывом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил во Львове и завершился со счетом 2:2. За "Черноморец" дубль оформил Дмитрий Юсов. За "Рух" забили Василий Рунич и Ярослав Карабин.

На зимний перерыв "Черноморец" ушел на предпоследнем – 15 месте. У одесситов всего 11 набранных баллов. "Рух" – 12 позиция – 14 очков.

Чемпионат Украины по футболу будет восстановлен в начале марта. Базовый день – 4 марта.

Украинская Премьер-лига

14-й тур

7 декабря

"Движение" - "Черноморец" 2:2

Голы: Рунич, 62, 84 – Юсов, 25, 35 (пен.)

7 декабря вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик возглавил рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ.

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