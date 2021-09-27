"Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью в последнем матче 9-го тура УПЛ
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Черноморец" упустил победу на 87-й минуте после того, как хорват Младен Бартулович реализовал пенальти "Ингульца". За одесситов сегодня забил Евгений Смирный.
После 9 матчей УПЛ "Черноморец" занимает четырнадцатое место, а "Ингулец" идет двенадцатым.
Чемпионат Украины
9-й тур
25 сентября
"Черноморец" - "Ингулец" 1:1
Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (пен.)
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес" .
- После этого "Динамо" обыграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство.
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