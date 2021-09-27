"Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью в последнем матче 9-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Черноморец" упустил победу на 87-й минуте после того, как хорват Младен Бартулович реализовал пенальти "Ингульца". За одесситов сегодня забил Евгений Смирный.



После 9 матчей УПЛ "Черноморец" занимает четырнадцатое место, а "Ингулец" идет двенадцатым.

Чемпионат Украины

9-й тур

25 сентября

"Черноморец" - "Ингулец" 1:1

Голы: Смирный, 39 - Бартулович, 87 (пен.)