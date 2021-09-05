Черногорцы выступили против навязанного им из Сербии митрополита. В Цетине установлены баррикады, идут беспорядки

На его призыв вышли те, кто тоже считает недопустимым навязывание Белградом своей воли черногорцам, в частности, в вопросах вероисповедания, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC News.



Протестующие фактически осадили город Цетине, культурную столицу Черногории, где и проходит церемония.



Подъезды к городу заблокированы.



Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые бросали в них камни и бутылки.



"Мы на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает нашу нацию и говорит нам, какие у нас религиозные права", - говорят участники аукции.



BBC News говорит об "ожесточенных столкновениях".



Кандидата в митрополиты Йоаникия II и сербского патриарха Порфирия к месту проведения богослужения доставили вертолетом.





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