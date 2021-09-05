Черногорцы выступили против навязанного им из Сербии митрополита. В Цетине установлены баррикады, идут беспорядки
Президент Черногории Милан Джуканович, политической чертой которого является отделение от Сербии по как можно более широкому кругу вопросов, призвал население страны сорвать в воскресенье, 5 сентября 2021 года, назначение нового митрополита Черногории
На его призыв вышли те, кто тоже считает недопустимым навязывание Белградом своей воли черногорцам, в частности, в вопросах вероисповедания, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC News.
Протестующие фактически осадили город Цетине, культурную столицу Черногории, где и проходит церемония.
Подъезды к городу заблокированы.
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые бросали в них камни и бутылки.
"Мы на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает нашу нацию и говорит нам, какие у нас религиозные права", - говорят участники аукции.
BBC News говорит об "ожесточенных столкновениях".
Кандидата в митрополиты Йоаникия II и сербского патриарха Порфирия к месту проведения богослужения доставили вертолетом.
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