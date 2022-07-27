Черногория заморозила собственность двух подсанкционных граждан РФ
Министерство иностранных дел Черногории заявило, что власти страны заморозили имущество двух граждан России в рамках санкций Европейского Союза
Об этом сообщает Balkan Insight.
Черногорское министерство сообщило, что Управление собственности Черногории заблокировало недвижимость неназванного гражданина России в Жабляке и российского политика Марата Баширова на прибрежном курорте Будва. Баширов, как известно, является исполняющим обязанности главы "совета министров" террористической организации "ЛНР".
"Один гражданин России пожаловался в административном суде на решение Управления собственности, поэтому в настоящее время мы не можем опубликовать его имя", – сообщили в Управлении собственности.
В течение многих лет Черногорию называли "российским VIP-курортом" – излюбленным местом отдыха олигархов из России. Согласно некоторым опросам, более 40% недвижимости в Черногории принадлежит именно россиянам, в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам.
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