Черногория закрыла небо для российских самолетов

Об этом сообщил черногорский общественный вещатель RTCG .



Воздушное пространство страны закрыто для всех российских самолетов по решению Агентства гражданской авиации.

В Европе небо для россиян остается открытым только в Сербии, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Молдове, Турции, а также в частично признанном Косово.