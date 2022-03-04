Черногория закрыла небо для российских самолетов
Черногория присоединилась к странам ЕС и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов
Об этом сообщил черногорский общественный вещатель RTCG .
Воздушное пространство страны закрыто для всех российских самолетов по решению Агентства гражданской авиации.
В Европе небо для россиян остается открытым только в Сербии, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Молдове, Турции, а также в частично признанном Косово.
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