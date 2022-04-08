Черногория ввела санкции против России
Черногория приняла ограничительные меры против России из-за вторжения ее войск в Украину
Об этом сообщил вице-премьер-министр Дритан Абазович.
"Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины", - написал он в твиттере.
Известно, что Черногория является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС, при этом Россия является крупным инвестором в стране, и многие богатые россияне имеют недвижимость или яхты.
Накануне из страны выслали четырех российских дипломатов.
- Напомним, Черногория уже пополнила список стран, закрывших небо для российских самолетов.
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