"Черногория во всем должна быть на стороне ЕС": МИД страны предложил отменить безвиз для граждан РФ
Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает, что страна должна остановить действие безвизового соглашения с Россией, которое действует с 2008 года
Об этом сообщило черногорское издание "ДАН", пишет " Украинская правда ".
Как говорится в сообщении, по мнению министра иностранных дел Черногории Ранко Кривокапича, Черногория во всем должна быть на стороне Европейского союза, даже если речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией.
"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - заявили в министерстве.
Отмечается, что если бы правительство Черногории согласилось с мнением министра, это практически означало бы введение виз для граждан России.
В сообщении говорится, что соглашение о безвизовых поездках граждан между Черногорией и Россией действует с 2008 года.
По информации черногорского издания, с 1 июня по 14 августа 2022 года государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193 гражданина РФ, что на 15% больше, чем за это время в прошлом году.
"Как известно, после выборов в августе 2020 года власть в Черногории, впервые со времени провозглашения независимости в 2006 году, была сформирована при участии пророссийских и просербских партий", - пишет УП.
В феврале 2022 года правительство было отправлено в отставку, а в апреле образовалось новое правительство с участием прозападных сил.
- Правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в ночь на 20 августа вынесен вотум недоверия. Парламент Черногории отправил в отставку правительство страны. Если коалиция не будет сформирована, новые выборы состоятся в конце 2022 года.
- В пятницу, 9 сентября, Совет ЕС принял полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.
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