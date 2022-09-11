Об этом сообщило черногорское издание "ДАН", пишет " Украинская правда ".

Как говорится в сообщении, по мнению министра иностранных дел Черногории Ранко Кривокапича, Черногория во всем должна быть на стороне Европейского союза, даже если речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией.

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - заявили в министерстве.

Отмечается, что если бы правительство Черногории согласилось с мнением министра, это практически означало бы введение виз для граждан России.

В сообщении говорится, что соглашение о безвизовых поездках граждан между Черногорией и Россией действует с 2008 года.