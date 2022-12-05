Черногория стала третьей страной, подписавшей декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины
Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Черногории Дритан Абазович подписали Совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины
Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 5 декабря.
"Еще один результат сегодняшнего дня – имеем новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины. Уже третья такая декларация. Сегодня подписана с Черногорией. После Чехии и Бельгии. Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах , а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности", – сказал он.
Как добавили в Офисе президента, Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем. Во время разговора, в частности, призвал парламент Черногории присоединиться к парламентам других стран в вопросе признания России страной – спонсором терроризма. Кроме того, Зеленский поблагодарил Черногорию за политическую и практическую поддержку, которую она оказывает Украине, в частности, за военно-техническую помощь.
По итогам разговора Абазович и Зеленский подписали совместную декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Черногорией в рамках стратегического курса Киева на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.
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