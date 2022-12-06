Об этом сообщает "Радио Свобода".

Зеленский поблагодарил Черногорию за то, что она с первого дня полномасштабной российской агрессии оказывает поддержку Украине и стала пристанищем для украинских женщин и детей. Он отметил: «Спасибо за то, что верите в нашу победу, которая будет общей».

Глава черногорского правительства сказал, что Черногория полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее право выбирать, в какие организации вступать. Он отметил: "Уверен, что эта война завершится так, что Украина защитит свою территорию".

В Черногории, которая имеет 600 тысяч человек, находится более 10 тысяч беженцев из Украины. В черногорском городе Цетин каждый месяц 24 числа проводят массовые сборы в поддержку Украины.

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали 5 декабря в видеоформате совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

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