Черногория предоставит Украине помощь в размере 11% военного бюджета страны
Правительство Черногории приняло решение оказать Украине военную помощь, равную 11% военного бюджета страны.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Зеленский поблагодарил Черногорию за то, что она с первого дня полномасштабной российской агрессии оказывает поддержку Украине и стала пристанищем для украинских женщин и детей. Он отметил: «Спасибо за то, что верите в нашу победу, которая будет общей».
Глава черногорского правительства сказал, что Черногория полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее право выбирать, в какие организации вступать. Он отметил: "Уверен, что эта война завершится так, что Украина защитит свою территорию".
В Черногории, которая имеет 600 тысяч человек, находится более 10 тысяч беженцев из Украины. В черногорском городе Цетин каждый месяц 24 числа проводят массовые сборы в поддержку Украины.
- Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали 5 декабря в видеоформате совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.
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