Черногория поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, - Минобороны страны
Министр МВД Черногории Филипп Аджич заявил, что его страна поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины со ссылкой на заявление министра МВД Черногории Филиппа Аджича.
"Сегодня Украина борется за свободу всего европейского континента. Мы восхищаемся мужеством украинских защитников. Мы всегда рядом с вами. Наша страна является хорошим другом вашего народа. Черногория поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО. Мы будем вашими адвокатами не только на Балканах, но и в Альянсе и Европе", - подчеркнул он.
Известно, что министры обороны Украины и Черногории обсудили предоставление Украине дальнейшей поддержки в борьбе с Россией и реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству, и добавил, что это справедливо.
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