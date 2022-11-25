Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины со ссылкой на заявление министра МВД Черногории Филиппа Аджича.

"Сегодня Украина борется за свободу всего европейского континента. Мы восхищаемся мужеством украинских защитников. Мы всегда рядом с вами. Наша страна является хорошим другом вашего народа. Черногория поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО. Мы будем вашими адвокатами не только на Балканах, но и в Альянсе и Европе", - подчеркнул он.

Известно, что министры обороны Украины и Черногории обсудили предоставление Украине дальнейшей поддержки в борьбе с Россией и реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству, и добавил, что это справедливо.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на членство в Альянсе.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решение о принятии в НАТО должно приниматься всеми странами-участницами Альянса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb