Черногория отказала РФ в экстрадиции бывшего полковника ФСБ

Об этом информирует Радио Свобода .

"Власти Черногории отказались экстрадировать в Россию бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина", - говорится в заявлении.

Сенин, задержанный по международному розыску в июне 2021 года, получил политическое убежище в Черногории, поскольку ранее якобы страдал от политических преследований в России.

В РФ обвиняют бывшего полковника ФСБ в дезертирстве, что может привести к тюремному заключению до семи лет на родине.

Сообщается, что Сенин покинул Россию в феврале 2017 года из-за страха ареста в связи с уголовным расследованием его друга и родственника, полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он уехал из страны под именем Тимур Кудасов через российско-грузинскую границу 23 февраля 2017 года.

РосСМИ пишут, что после его исчезновения спецслужбы либо не знали, либо притворялись, что не знают о бегстве своего коллеги за границу три года назад. Только в декабре 2020 года оперативники службы внутренней безопасности ФСБ узнали, что их земляк пользовался паспортом, выданным на другое имя. Через полгода, 28 июня 2021 года, имя беглеца внесли в международный список разыскиваемых, а 4 сентября 2022 года Сенина задержали в Черногории.

Российская прокуратура запросила экстрадицию, но Черногория отказалась это сделать, поскольку бывший полковник ФСБ уже получил статус беженца.