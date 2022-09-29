Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Об этом говорится в заявлении МИД Черногории в твиттере.

Как отмечается в сообщении, 6 дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, объявлены персонами нон грата "из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимоуважении между двумя странами".

В МИД Черногории не уточнили, о ком именно идет речь.

В российском МИДе отреагировали на это заявление, сказав, что "РФ ответит на высылку российских дипломатов из Черногории". Пока не уточнив, как именно.

Ранее 29 сентября стало известно, что в Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже. Среди них были, в частности, шесть российских дипломатов и 30 граждан РФ.

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