Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Черногории объявило персонами нон грата шестерых дипломатов посольства Российской Федерации
Об этом говорится в заявлении МИД Черногории в твиттере.
Как отмечается в сообщении, 6 дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, объявлены персонами нон грата "из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимоуважении между двумя странами".
В МИД Черногории не уточнили, о ком именно идет речь.
В российском МИДе отреагировали на это заявление, сказав, что "РФ ответит на высылку российских дипломатов из Черногории". Пока не уточнив, как именно.
- Ранее 29 сентября стало известно, что в Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже. Среди них были, в частности, шесть российских дипломатов и 30 граждан РФ.
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