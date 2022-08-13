Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата дипломата из посольства РФ
Об этом сообщает МИД Черногории.
Сообщается, что деятельность российского дипломата противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Согласно части первой настоящей статьи, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из членов дипломатического персонала представительства персоной нон грата без обязательств мотивировать свое решение.
Об этом решении 12 августа сообщили российскому послу Владиславу Масленникову. Упомянутый дипломат должен покинуть Черногорию в течение семи дней.
- Напомним, парламент Черногории осудил войну РФ против Украины и потребовал россиян немедленно прекратить военные действия
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