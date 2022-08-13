Об этом сообщает МИД Черногории.

Сообщается, что деятельность российского дипломата противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Согласно части первой настоящей статьи, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из членов дипломатического персонала представительства персоной нон грата без обязательств мотивировать свое решение.

Об этом решении 12 августа сообщили российскому послу Владиславу Масленникову. Упомянутый дипломат должен покинуть Черногорию в течение семи дней.

Напомним, парламент Черногории осудил войну РФ против Украины и потребовал россиян немедленно прекратить военные действия

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