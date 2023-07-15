Черногория объявила результаты парламентских выборов
Государственная избирательная комиссия Черногории объявила окончательные результаты прошедших 11 июня 2023 года парламентских выборов
Об этом сообщает CDM.
Отмечается, что результаты выборов были объявлены на состоявшемся накануне заседании комиссии. Парламент утвердил их 13 голосами "за" и тремя "против".
По данным УИК, в выборах проголосовали 305 324 избирателя. Действительных бюллетеней было 302 436. Однако ни одна партия или коалиция не получила подавляющего большинства.
Согласно официальным результатам, движение "Европа сейчас" получило 24 мандата, коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" получила 21 место в парламенте, у коалиции "За будущее Черногории" – 13 мест. Шесть мандатов получила "Боснийская партия", по два мандата – "За тебя" и "Албанский форум". Также по одному мандату имеют "На правильной стороне мира" и "Албанский альянс".
Учредительная сессия нового парламента состоится через 15 дней после оглашения окончательных результатов выборов.
- 19 марта в Черногории прошли президентские выборы. Во второй тур вышли действующий президент Мило Джуканович и кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович.
- В начале апреля стало известно, что победил представитель проевропейской партии и кандидат Яков Милатович. Милатович набрал около 60% голосов. Его поддержало господствующее большинство Черногории, в которое входили просербские и пророссийские группы. Джуканович признал поражение.
- 20 мая новый президент Черногории Яков Милатович принял присягу и официально вступил в должность.
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