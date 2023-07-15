Об этом сообщает CDM.

Отмечается, что результаты выборов были объявлены на состоявшемся накануне заседании комиссии. Парламент утвердил их 13 голосами "за" и тремя "против".

По данным УИК, в выборах проголосовали 305 324 избирателя. Действительных бюллетеней было 302 436. Однако ни одна партия или коалиция не получила подавляющего большинства.

Согласно официальным результатам, движение "Европа сейчас" получило 24 мандата, коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" получила 21 место в парламенте, у коалиции "За будущее Черногории" – 13 мест. Шесть мандатов получила "Боснийская партия", по два мандата – "За тебя" и "Албанский форум". Также по одному мандату имеют "На правильной стороне мира" и "Албанский альянс".

Учредительная сессия нового парламента состоится через 15 дней после оглашения окончательных результатов выборов.