Черногория назвала группировку, обвиняющую в кибератаках на правительство
Черногория обвинила преступную группировку Cuban Ransomware в кибератаках, поразивших ее правительственную цифровую инфраструктуру на прошлой неделе
Об этом сообщает Reuters.
Министр государственного управления Марас Дукай отметил, что группировка создала специальный вирус для атаки под названием Zerodate, которым заразились 150 рабочих мест в 10 государственных учреждениях.
Министерство внутренних дел заявило, что ФБР направит в Черногорию группы кибербезопасности для помощи в расследовании этих атак.
Спецслужбы подозревают, что за атаками стоит Россия и такие атаки могут быть ответными мерами после того, как Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против России и выслала нескольких российских дипломатов.
- Служба безопасности Черногории сообщила, что хакеры из России 26 августа совершили масштабную скоординированную кибератаку на правительство и госслужбы.
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