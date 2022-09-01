Черногория назвала группировку, обвиняющую в кибератаках на правительство

Об этом сообщает Reuters.

Министр государственного управления Марас Дукай отметил, что группировка создала специальный вирус для атаки под названием Zerodate, которым заразились 150 рабочих мест в 10 государственных учреждениях.

Министерство внутренних дел заявило, что ФБР направит в Черногорию группы кибербезопасности для помощи в расследовании этих атак.

Спецслужбы подозревают, что за атаками стоит Россия и такие атаки могут быть ответными мерами после того, как Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против России и выслала нескольких российских дипломатов.

Служба безопасности Черногории сообщила, что хакеры из России 26 августа совершили масштабную скоординированную кибератаку на правительство и госслужбы.

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