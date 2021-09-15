Черногория изменила правила въезда: как попасть в страну
Изменились правила въезда в Черногорию
Об этом сообщил Telegram канал "Коронавирус инфо" .
Въезд в Черногорию разрешается при условии наличия:
- сертификат о полном вакцинацию (завершена за 14 дней до поездки)
- отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней)
- отрицательный тест на антиген (по 48 часов).
Несовершеннолетние не имеют ограничений.
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