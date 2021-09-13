Черногория изменила правила въезда для иностранных туристов
Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных граждан, запретив въезд с частичной вакцинацией от коронавируса
Об этом сообщает портал RTCG.
"В Минздраве Черногории приняли решение усилить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа. Так, для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь нужен сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра.
Меры не распространяются на лиц до 18 лет.
Для непривитых лиц правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать по справке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней).
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