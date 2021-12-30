Черногория изменила правила въезда для граждан Украины: с 2 января только негативного COVID-теста недостаточно
В связи с ухудшением коронавирусной ситуации Черногория от 2 января 2022 года ужесточит правила въезда для украинцев
Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.
Попасть в страну можно будет при наличии одного из двух документов:
- подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до выезда;
- подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).
Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.
В посольстве отметили, что подобные условия пересечения границы действуют до 12 января.
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