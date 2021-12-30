Черногория изменила правила въезда для граждан Украины: с 2 января только негативного COVID-теста недостаточно

Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.



Попасть в страну можно будет при наличии одного из двух документов:

подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до выезда;

подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

В обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, либо экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов.Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.В посольстве отметили, что подобные условия пересечения границы действуют до 12 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb