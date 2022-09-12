Об этом сообщает Associated Press.

Скоординированная атака, которая началась примерно 20 августа, нанесла ущерб государственным информационным онлайн-платформам и поставила под высокую опасность основную инфраструктуру Черногории, включая банковскую систему, системы водоснабжения и электроэнергию.

Эта атака, которую эксперты описывают как беспрецедентную по своей интенсивности и самую продолжительную в новейшей истории крошечной страны, продолжила серию кибератак с момента вторжения России в Украину, в ходе которых хакеры нацелились на Черногорию и другие европейские страны, большинство из которых являются членами НАТО.

"Почти 20 дней мы сталкиваемся с серьезными вызовами, связанными с кибератакой, и вся государственная система, система государственного управления и система предоставления услуг гражданам функционируют на достаточно ограниченном уровне", — сказал министр обороны страны Рашко Коневич.

20 августа стало известно, что Украина и Польша будут сотрудничать в сфере киберзащиты.

В июне представитель Google в Совбезе ООН обвинил РФ в кибератаках с целью эскалации ненависти и оправдания военных преступлений в Украине.