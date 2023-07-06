Об этом говорится в расследовании журналистов из Украины и Румынии, опубликованном на Следствие.инфо.

Журналисты отмечают, что Украина расследует деятельность сотен компаний, многие из которых были созданы после того, как российское полномасштабное вторжение перекроило зерновой рынок. Это связано с тем, что компании якобы не смогли задокументировать свою торговлю украинским зерном или не уплатили с нее налоги.

Также вызывают вопросы некоторые компании Евросоюза, которые импортировали это зерно из Украины. Часть из них, как исследовали журналисты, закрыли власти, но они продолжали торговлю. Среди тех, кто указан как их владельцы и директора, были пациенты психиатрических больниц, а одна из них – текток-блогер.

Среди импортировавших зерно через украинские фирмы, находящиеся под следствием, – румынские дочерние компании крупных международных агротрейдеров – COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

Журналисты OCCRP (Проект расследования коррупции и организованной преступности – ПРКОЗ, англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project) и RISE Project (румынский член OCCRP) обнаружили, что в течение первых семи месяцев полномасштабной войны с РФ значительная часть проходившего через пункты пересечения зерна с Румынией, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняющие в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Эти компании – среди более трех сотен, которые находятся под следствием украинских властей с сентября прошлого года.

В рамках расследования власти изъяли десятки тысяч тонн зерна у некоторых из этих компаний. Некоторые из них обжаловали аресты и продолжаются судебные разбирательства. Нескольким высокопоставленным должностным лицам обвиняют в злоупотреблении служебным положением для создания механизма уклонения от уплаты налогов, в том числе руководителей таможни, работающих в портах Одесщины.

Журналисты выяснили, что среди покупателей зерна были: офшорные компании; венгерские компании, которые были ликвидированы из-за несвоевременного представления документов; подставные компании в Венгрии и Чехии; компании с историей уклонения от уплаты налогов; компании, принадлежащие или в которых работают люди с политическим влиянием, а также крупные международные зернотрейдеры, в том числе крупнейшая государственная продовольственная и сельскохозяйственная компания Китая COFCO International, а также Bunge, Viterra и Ameropa Grains Holding.

Ни с одной из украинских компаний, которым OCCRP и его партнеры пытались позвонить по их зарегистрированным номерам телефонов, не удалось связаться. В COFCO International заявили, что у них нет данных об операциях с этими компаниями. Компания Viterra заявила, что не располагает информацией о "прямых деловых отношениях" с какой-либо из них. Компании Bunge и Ameropa не ответили на запросы журналистов.

Расследование в Украине началось после того, как украинские правоохранители заметили, что большое количество подозрительных компаний, многие из которых недавно созданы, уклонялись от уплаты налогов при торговле зерном на сотни миллионов долларов.

В прокуратуре отметили, что сотни компаний находятся под следствием из-за того, что они якобы были зарегистрированы "неустановленными лицами", имели признаки фиктивности и уклонялись от уплаты налогов. В СБУ добавили, что стоящие по этой схеме люди "передавали продукцию от одной компании-прокладки в другую… чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет". В Бюро экономической безопасности журналистам не смогли предоставить больше информации о расследовании, поскольку оно продолжается.

В то же время, дополнительные подробности о торговле "черным зерном" содержатся в отчете, опубликованном в апреле 2023-го временной парламентской следственной комиссией (ВСК).

Согласно ему, Государственная таможенная служба Украины не смогла должным образом проверить более 600 потенциально подозрительных компаний-экспортеров зерна, о которых ее проинформировала налоговая. Эти компании имели "риски уклонения от налогообложения, невозврата валютной выручки и легализации доходов, полученных преступным путем".

Глава ВСК нардеп Ярослав Железняк отметил, что это именно те факторы, которые сделали украинское зерно таким дешевым на европейском рынке. По его словам, подобные преступления также приводят к огромным потерям для бюджета Украины.

В отчете комиссии отмечено, что проверки компаний не были систематическими. В некоторых случаях таможенники общались с руководителями предприятий только по телефону или через видеочат и им не удалось подтвердить личности последних. Комиссия также обнаружила, что более половины экспортеров вообще не подали никакой таможенной декларации, а большинство поданных документов обработали за 90 минут, то есть на оформление одной декларации ушло всего девять минут.

Подставные лица, утраченные средства и международные трейдеры

Как выяснили расследователи, значительная часть "черного зерна" хранилась в терминалах, принадлежащих российскому бизнесмену, попавшему под санкции Украины – Алексею Федоричеву.

Самым успешным украинским экспортером в списке обвиняемых в нарушениях оказалась компания "Талстактив". По версии прокуроров она легализовала доходы, полученные преступным путем, не уплатила налог на прибыль и не вернула валютную выручку.

Компания была создана в феврале 2021 года, за год до полномасштабного вторжения России. Пока "Талстактив" находилась под следствием, она сменила адрес и взяла себе новое название - "Технотрейд Снабжения". В общей сложности за время своего существования компания трижды меняла владельцев.

Согласно таможенным данным, в 2021 и 2022 годах компания экспортировала зерна на сумму более $150 млн двум венгерским компаниям, The Mark Global и Borko Trade. Обе их венгерский суд ликвидировал из-за непредставления финансовых документов и недостоверной контактной информации. Суд также запретил им осуществлять какую-либо дальнейшую деятельность.

Согласно судебным документам, обработанным журналистами, только от продажи зерна компании Borko Trade Украинское государство потеряло около $20 млн неуплаченных налогов. Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоит за компанией. По данным налогового и таможенного управления страны, правопреемник Borko Trade и контактная информация налогоплательщика были неизвестны, а письма, отправленные в адрес компании, возвращались из-за ошибочного почтового индекса.

Когда журналисты начали выяснять, кто стоит за The Mark Global, Borko Trade и двумя другими связанными с ними фирмами, то обнаружили несколько человек, указанных как нынешние или бывшие акционеры или директора, которые оказались подставными лицами. Один из них рассказал журналистам, что ему предложили вписать имя в компанию, когда он находился на лечении в психбольнице.

Директором The Mark Global на момент ее закрытия числился литовец Сергиюс Колобовас, у которого нет зарегистрированной недвижимости или бизнеса в своей родной стране.

Он также был генеральным директором венгерского импортера Supstan, купившего подсолнечное масло из Украины на сумму 61,8 миллиона долларов в 2020 и 2021 годах, прежде чем фирму ликвидировали в 2022-м.

Перед Колобовасом владельцем компании Supstan был указан 27-летний гражданин Чехии Ондрей Стана, снимающий видео о личностном развитии в тектоке. Стана рассказал журналистам, что несколько лет назад проходил лечение от биполярного расстройства в чешском городе Брно, когда к нему и другим пациентам подошел мужчина по имени Альберт и предложил им "присоединиться" к компаниям.

"Все это за 400 евро в месяц, которые я получал раз семь за два года, не больше… Очень быстро я понял, что это ошибка, но не знал, что делать. Я попросил их удалить мое имя", – рассказал Стана .

Владельцем электронного адреса, используемого The Mark Global в венгерском реестре компаний, оказался украинец Альберт Янишевский, которому было всего 23 года, когда эти компании были созданы в 2019 году.

В разговоре с журналистами Янишевский сообщил, что ранее руководил юридической фирмой в Чехии, открывавшей компании за определенную плату. Он сказал, что The Mark Global была одной из таких компаний, но заверил, что он не играл в ней никакой роли. Янишевский возразил, что обращался к кому-нибудь в психиатрической клинике с просьбой открыть компанию. Вместо этого он сказал, что связался с определенными людьми, которые создавали компании и сказали ему, что этот человек будет директором этой компании.

Гендиректор The Mark Global Матей Бартик, 30-летний гражданин Словакии, по словам Станы, также находился в психбольнице, и к нему обращался Янишевский. Но когда журналисты связались с Бартиком, он возразил, что The Mark Global – его компания, и перестал отвечать на звонки.

Журналисты выяснили, что след Бартика ведет к его вероятной преступной деятельности в Украине. В разное время он был и управляющим директором, и акционером чешской компании по предоставлению компьютерных и технических услуг, ранее принадлежавшей украинцу Виктору Головчику. Компании же последнего с 2019 года находятся под следствием по нескольким делам о вероятном отмывании денег, в одном из которых фигурировали работники Нацбанка Украины.

По одному из этих дел прокуратура заявляла, что компания Головчика отмывала деньги незаконного происхождения. В свою защиту адвокат компании отметил, что эти деньги были предоплатой за продажу зерна. Рассмотрение дела продолжается.

Пять компаний – The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult и Supstan – с 2019 по 2022 год купили у Украины зерна и подсолнечное масло более чем на 600 миллионов долларов. Затем они продавали эти продукты компаниям в Турции, Корее, Бельгии, Румынии и в нескольких африканских странах.

Все украинские компании, указанные в таможенных данных ImportGenius как крупнейшие экспортеры зерна в Европу после "Талстактива", согласно судебным документам обвинили в уклонении от уплаты налога на прибыль и содействии уклонению от уплаты НДС. Данные ImportGenius не указывают, была ли эта компания продавцом зерна или играла роль посредника.

Другие крупнейшие экспортеры зерна из Украины

Все украинские компании, указанные в таможенных данных ImportGenius как крупнейшие экспортеры зерна в Европу после "Талстактива", согласно судебным документам обвинили в уклонении от уплаты налога на прибыль и содействии уклонению от уплаты НДС. Данные ImportGenius не указывают была эта компания продавцом зерна или играла роль посредника.

Среди упомянутых компаний – "Явкинский элеватор", экспортировавший двум британским компаниям зерно на сумму свыше $52 млн в 2021 и 2022 годах. Компания связана с крупным украинским зернотрейдером Рафаэлем Горояном. Также "Явкинский элеватор" экспортировал семена подсолнечника румынской дочерней компании Viterra, принадлежащей Glencore международному сельскохозяйственному концерну.

"Вертес" экспортировала зерна на сумму $48 млн кенийской компании, зарегистрированной на почтовый ящик. Директором и акционером кенийской компании гражданин Украины Анатолий Кошарюк.

Компания "Агростайл-Н" экспортировала зерна на сумму $26 млн венгерскому трейдеру The Mark Global, ныне ликвидированному.

Компания "Ретурн ту Оз" экспортировала зерна на сумму $19 млн, в основном чешской компании Business Hard Work, а также крупным сельскохозяйственным игрокам, таким как Viterra Romania и COFCO International Romania.

Компания "Бифрест" экспортировала зерна на сумму более $19 млн чешской компании Trade Fluence, продающей его в Пакистан, Иран, Турцию и Египет. Единственным акционером Trade Fluence является 27-летний курьер и бывший водитель такси, позволяющий предположить, что он является подставным лицом для кого-то другого.

Компания "Претсет" экспортировала зерна на сумму около $18,5 млн. трейдерам в Румынии, среди которых Bunge, Viterra Romania, COFCO International, Hercules и Prutul.

Компания "Корн Мир", созданная за полгода до российского полномасштабного вторжения в Украину, экспортировала зерна на сумму свыше $18 млн венгерскому трейдеру The Mark Global, который сейчас ликвидирован.

Компания "Олвис-Арго", созданная в 2020 году, экспортировала зерна на сумму свыше $16 млн находящейся на стадии ликвидации венгерской компании Lexum Agro.

Компания "Эра Ризалт" экспортировала зерна на сумму почти $15 млн компании Agroland Commerce Group, зарегистрированной на Сейшельских островах. Владельцем Era Result является гражданин Узбекистана.

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий, начавший 4 года назад собственное расследование зернового рынка, заявил журналистам, что за нынешними подпольными соглашениями стоят крупные международные трейдеры. По его словам, лучший способ остановить их – это попытаться наложить на них штрафы за пределами Украины, ведь внутри страны сделать это очень тяжело из-за несовершенства правоохранительной системы и коррупции.

Журналисты обнаружили, что одной из фирм, которая импортировала зерно по более низким рыночным ценам через украинские компании, которые сейчас находятся под следствием ("Талстактив" и другие), была COFCO International Romania – дочерняя компания китайской COFCO International. За семь месяцев, с февраля по сентябрь 2022-го, COFCO International Romania импортировала в Румынию зерна на сумму свыше $145 млрд. Из этой суммы около 145 500 тонн зерна стоимостью почти $37 млн поступило через находящиеся под следствие украинские компании.

COFCO International Romania не ответила на запросы журналистов о комментариях. Ее материнская компания, COFCO International, заявила, что румынская дочерняя компания "не имеет никаких записей и не заключала никаких соглашений" с перечисленными компаниями.

Румынские дочерние компании двух других крупных международных трейдеров – Viterra (ранее известная как Glencore Agriculture) и Ameropa Holding – также импортировали зерно из-за сомнительных украинских фирм.

В ответ на запрос журналистов Viterra заявила, что "провела тщательную внутреннюю проверку" и подтверждает, что у них "нет записей о каких-либо прямых деловых отношениях с любой третьей стороной, упомянутой в вашем запросе". Фирма добавила, что придерживается политики нулевой толерантности к незаконным или коррупционным деловым практикам любого вида.

Не предоставила комментария и Bunge Romania, импортировавшей зерна на сумму $5,6 млн из-за сомнительных украинских компаний. Также не ответила на запрос журналистов румынская дочерняя компания Ameropa Holding импортировала зерна на сумму около $1,7 млн. в Румынию из-за компаний, обвиненных в нарушениях.

Один румынский покупатель зерна, связанный с бывшим молдавским министром, компания Damalio RO, не вела никакой торговой деятельности в 2021 году, но в следующем году начала торговать украинским зерном и ее оборот составил почти 14 миллионов долларов. Большинство импорта за семь месяцев осуществлено от находящихся под следствием украинских компаний.

Коммерческий директор Damalio Михай Петраш подтвердил, что оборот компании состоит из сделок с зерном из Украины. Он сказал, что покупал зерно у брокеров, которых ему предложили фермеры, но не уточнял деталей.

Текст опубликован при поддержке Journalismfund Europe .