Чернобыльскую АЭС покинули все оккупанты, - Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом.



По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних.

Напомним, сегодня, 31 марта, российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу. Ирина Верещук посоветовала вручить премию Дарвина кафирам, которые рыли окопы в Чернобыльском радиационном лесу