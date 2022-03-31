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Чернобыльскую АЭС покинули все оккупанты, - Энергоатом
На Чернобыльской АЭС нет посторонних людей
Об этом сообщает Энергоатом.
По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних.
- Напомним, сегодня, 31 марта, российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу. Ирина Верещук посоветовала вручить премию Дарвина кафирам, которые рыли окопы в Чернобыльском радиационном лесу
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2022, четверг
31 мартa
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