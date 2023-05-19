Чернобыльская АЭС и зона отчуждения прошли инспекцию МАГАТЭ

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины .

"С 16 по 18 мая 2023 года на ДСП "Чернобыльская АЭС" и других предприятиях Чернобыльской зоны отчуждения была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с договором о нераспространении ядерного оружия", - пишет ведомство.

Сообщается, что целью проверки является заверение отсутствия незаявленных ядерных материалов и соответствия конструкции ядерной установки.

Инспекторы Агентства вместе с инспектором Госатомрегулирования не выявили нарушений.