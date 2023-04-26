"Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская": НБУ ввел в обращение памятную монету

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

Монета вычеканена из нейзильбера. Ее тираж – 40 тысяч единиц, масса монеты – 16,54 г.

На аверсе размещен малый Государственный герб Украины (вверху), надписи: УКРАИНА (под гербом); номинал монеты – 5 гривен (справа от герба). В центре – символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, ставшей своеобразным резерватом для размножения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося, медведя бурого. По кругу на зеркальном фоне размещена надпись: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, год чеканки – 2023, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне надписи: "Рысь евразийская/Eurasian lynx; вверху – рысь и рысята.

Художник монеты – Наталья Фандикова. Скульпторы: Анатолий Демяненко, Владимир Демьяненко.

"30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 года действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей животного мира. Среди таких представителей вид, который не так просто встретить в дикой природе, - рысь. В прошлом рысь была привычным для Полесья хищником. Но вследствие освоения лесов и прямого преследования его человеком еще в XIX в. рысь стала редким животным", - говорится в описании монеты.

Рысь евразийская занесена в Красную книгу Украины, приложение II Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, Конвенцию о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры.