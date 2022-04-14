Чернобаевка 15 раз: ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов, а оккупационный крейсер "Москва" затонул, - Арестович
В Чернобаевке украинские военные уничтожили склады боеприпасов оккупантов, а вблизи Змеиного у россиян затонул крейсер "Москва"
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Вы будете смеяться, но Чернобаевка – 15 раз", - отметил он.
ВСУ уничтожили склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ из временно оккупированного Крыма.
"Плюс – флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвел отрицательное всплытие в районе острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", - заметил Алексей Арестович.
- 24 февраля крейсер "Москва" с другим кораблем атаковал остров Змеиный, ВСУ держали оборону. В конце дня остров был захвачен и связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставшаяся их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаваться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!". Однако позже оказалось, что украинские военные могут находиться в плену.
- 13 апреля волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Позже информацию о попадании подтвердили и в Одесской ОВА. В Министерстве обороны России также подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.
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