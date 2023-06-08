Черниговский облсовет призвал центральные власти запретить УПЦ МП

Соответствующее обращение к президенту, правительству и парламенту депутаты Черниговского совета приняли во время очередного сессионного заседания 7 июня, сообщает "Общественное".

Согласно документу война РФ против Украины с 2014 года ведется с применением вооруженных сил государства-агрессора, а также средств пропаганды и многочисленных манипуляций.

"Московская Церковь занимает ведущее место среди инструментов агрессии как через непосредственную коллаборацию - преступное сотрудничество священнослужителей с оккупантами - так и распространение нарративов врага, содействие вражды среди украинцев, оправдание российской агрессии и препятствование объединению украинских православных", - подчеркивается. Также упоминаются случаи прославления русского мира и русского оружия священниками.

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Как прокомментировала инициатор обращения, депутат Черниговского облсовета Юлия Заика, даже международные документы позволяют ограничивать деятельность религиозных организаций в случаях угрозы национальной безопасности страны.

"И сегодня мы имеем именно такой случай. Запрет Московского Патриархата – это не вопрос веры, это вопрос распространения коллаборации, манипуляции врагом и предательства. Мы должны объяснить общинам, верующим, что никто не отнимает веру и Церковь. Мы работаем на защите интересов и безопасности Украины", - подчеркнула она.

Обращение поддержали 33 депутата, двое воздержались, остальные не голосовали.

Отметим, что в Черниговской области насчитано 566 церквей УПЦ (МП). Из них по состоянию на начало мая в ВЦУ перешли 40.