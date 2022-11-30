Черниговский горсовет принял обращение о запрете Московского патриархата

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Черниговский горсовет принял обращение относительно немедленного запрета "церкви" ФСБшников в Украине! Глава городской организации партии подает всем пример. Спасибо за позицию", – говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, идею подала представительница "Европейской Солидарности" Ирина Соломаха.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Позже СБУ во время контрразведывательных мероприятий в помещениях УПЦ МП вместе с полицейскими и нацгвардейцами проверили более 350 церковных построек и 850 человек.

23 ноября генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун заявил, что вопрос деятельности УПЦ МП должен быть решен раз и навсегда.

25 ноября украинцы обратились к президенту с петицией относительно того, чтобы забрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата. Петиция, требующая немедленно рассмотреть законопроект, который вернет государству храмы, подчиненные УПЦ МП, собрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения, за три дня. Владимир Зеленский теперь должен рассмотреть ее и ответить.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb