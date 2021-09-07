Черниговские школы с 13 сентября могут перевести на дистанционное обучение, - мэр

Об этом сообщил Черниговский городской совет.



Черниговский городской голова Владислав Атрошенко, заверил, что, согласно постановлению правительства №1236, решение о разделении на зоны принимается на общегосударственном уровне, оно не может быть отдельным для разных регионов.

Если Украина с 13 сентября перейдет в "желтую" зону, то с этой даты в обычном режиме могут работать только те образовательные учреждения, в которых 80% работников вакцинировались.

Сейчас в Чернигове только две школы соответствуют этим требованиям - №17 и №35.

Атрошенко поручил срочно провести совещание, где администрация каждой школы и садика должна рассказать о ситуации с вакцинацией в конкретном заведении и официально объявить свою позицию.

"Это ответственность каждого учителя по дистанционной форме обучения. Вакцинация у нас необязательна, но каждый пусть несет свою ответственность", - сказал городской голова.

Секретарь городского совета Александр Ломако добавил, что правительство может пойти на некоторые уступки и позволить работать тем учителям, которые получили только первую дозу вакцины и ждут вторую.