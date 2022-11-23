Черниговщина обесточена. ОВА разворачивает "Пункты несокрушимости"

Об этом сообщает Черниговская ОВА.

"Черниговская область как и другие регионы обесточена из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики. Ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий и возобновления электроснабжения. Одновременно разворачиваем "Пункты несокрушимости". Мы сильны. Мы выстоим. Мы победим", - пишет глава МИД. Вячеслав Чаус.

В Черниговской области 176 ПН. О местонахождении будут сообщать на своих онлайн-ресурсах органы местного самоуправления и исполнительной власти. Адрес ближайшего в любом городе удобно искать на сайте.

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