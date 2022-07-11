Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Нежина Александр Кодола.

"Хочу сказать, что сегодня Черниговщина и город Нежин гораздо лучше готовы, чем в феврале, когда началась полномасштабная агрессия. За эти месяцы мы сделали выводы совместно с руководством области, областной военной администрации. Мы значительно укрепили фортификационные сооружения, на приграничных территориях вокруг всех населенных пунктов, у нас гораздо больше сегодня Вооруженных сил Украины, у нас есть техника для отражения возможных вражеских атак и поэтому сегодня, в плане безопасности, мы больше готовы", - сказал он.