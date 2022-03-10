Чернигов временно остался без газа, - мэр

Об этом он заявил во время обращения к горожанам.

"На сегодняшний день город остается временно без газоснабжения. Перебита 500-я магистральная сеть давлением 3 мегапаскаля - это высокое давление. Есть проблема "на передке" переварить этот участок сети. Прилагаем усилия по переподключению газа, поскольку город закольцован. Ищем техническую возможность заведения газа из других сетей", - рассказал Атрошенко.

Он сообщил, что есть значительное количество домов, которые находятся без холодной воды, там ведутся ремонтные работы.

Мэр также рассказал о работе ТЭЦ.

"Мы находимся в автономном режиме электроснабжения. Город Чернигов отключен от общеукраинских сетей. Есть несколько прямых попаданий в магистральную теплосеть диаметром 700 миллиметров, поэтому сегодня будут приниматься все усилия для того, чтобы переварить там или сделать бандаж, чтобы не было потерь энергоносителя. Сегодня количество подключенных потребителей является критически большим, и падает частота.Система электроснабжения устроена таким образом, что автоматически при росте потребления электроэнергии выше критической, происходит падение частоты и отключаются отдельные фидеры, это отключение отдельных микрорайонов города, чтобы сохранить частоту , чтобы вообще не упала система. Уголь на складе критически низкие запасы, фактически ограничены.На сегодняшний день ТЭЦ работает на газе.Нам тяжело, мы находимся в очень сложных условиях, в оперативном окружении, но нам надо выстоять, выстоим мы - выстоят другие города и Украина", - сказал Атрошенко.